Nevşehir'de 56 litre kaçak içki ele geçirildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polis ekiplerince 56 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramda 56 litre alkollü içecek, 13 dolumu yapılacak çeşitli markalarda boş şişe, 79 tabanca, 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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