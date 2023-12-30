Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de 56 litre kaçak içki ele geçirildi

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polis ekiplerince 56 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:02 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de 56 litre kaçak içki ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polis ekiplerince 56 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Adresteki aramda 56 litre alkollü içecek, 13 dolumu yapılacak çeşitli markalarda boş şişe, 79 tabanca, 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Nevşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Zincirleme kazaya karışan TIR'ın sürücüsü: Navigasyon yanlış yönlendirdi
        Zincirleme kazaya karışan TIR'ın sürücüsü: Navigasyon yanlış yönlendirdi
        Kapadokya'daki kültürel varlıkların korunması amacıyla havai fişek yasaklan...
        Kapadokya'daki kültürel varlıkların korunması amacıyla havai fişek yasaklan...
        Nevşehir "Gastronomi Şehri" oldu
        Nevşehir "Gastronomi Şehri" oldu
        Nevşehir'de balayı tatilindeki çiftin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin...
        Nevşehir'de balayı tatilindeki çiftin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin...
        Balayı için gittikleri otelde bacadan sızan gazdan zehirlenen çift, ölmeden...
        Balayı için gittikleri otelde bacadan sızan gazdan zehirlenen çift, ölmeden...