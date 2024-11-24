Nevşehir-Aksaray kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı (2)
NEVŞEHİR'DEOKULLAR 1 GÜN TATİLNevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
NEVŞEHİR'DEOKULLAR 1 GÜN TATİL
Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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