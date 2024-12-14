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        Turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı

        NEVŞEHİR'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:38 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:40
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        Turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı
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        NEVŞEHİR'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde meydana geldi. Mehmet Güzel’in kullandığı 41 AGH 651 plakalı ve Endonezyalı turistlerin içinde olduğu otobüs ile Akın Kılıç’ın kullandığı 50 06 002 plakalı iş makinesi çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüsü ile Endonezyalı 5 turist yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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