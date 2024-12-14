Turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı (2)

Nevşehir'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesinin çarpıştığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çalışma için refüjde bulunan iş makinesine otobüsün çarptığı görüldü.

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