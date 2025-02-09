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        Nevşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-2

        STAT:GaziHAKEMLER: Tolga Tuna, Kerem Şenneyli, Atahan KandırNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan, Tolga (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:27 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:30
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        Nevşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-2
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        STAT:Gazi

        HAKEMLER: Tolga Tuna, Kerem Şenneyli, Atahan Kandır

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan, Tolga (Dk.84 Tolgahan), İsmail, Serdar (Dk.84 Engincan), Murat (Dk.65 Göktuğ), İbrahim (Dk. 84 Furkan), Ahmet, Mehmet (Dk.76 Alaattin), Alihan, Musa, Taha

        UŞAKSPOR: Mehmet, Doğancan, Ayhan (Dk. 46 Yusufhan), Ahmet, Selim (Dk.78 Mustafa), Emre (Dk.46 Ali Kucık), Selçuk (Dk.90+4 Ercan), Bayduhan, Erol, Muhammed, Cihangir

        SARI KARTLAR: Serdar, İsmail (Nevşehir Belediyespor) - Doğancan, Selim (Uşakspor)

        GOLLER: Dk. 44 Murat Dinç (Nevşehir Belediyespor), Dk.82 Selçuk Alibaz, Dk. 89 Yusufhan Çalık (Uşakspor)

        3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Uşakspor’a 2-1 yenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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