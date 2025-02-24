Nevşehir'de park halindeki otomobil yandı; o anlar kamerada

NEVŞEHİR'de binanın otoparkında alev alan otomobil yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Cevher Dudayev Mahallesi Özlem Sokak'ta bulunan Berat D.'ye ait 06 ETL 726 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar binadaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yandığı, bir süre sonra ekiplerin gelip, yangına müdahale ettiği görüldü.