Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu; 15 gözaltı

        NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:39 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu; 15 gözaltı
        ABONE OL

        NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

        Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel olarak silahlandıkları ve aralarında silah alışverişi yaptıkları belirlenen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda A.G., A.O.B., F.D., F.Ö., H.K., M.Ç., Z.Ç., N.K., Y.G., S.D., E.M., E.M., A.A., E.Ç. ve M.A.Ç. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; Osmanlı Dönemi'ne ait etnografik tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen elbise, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 bomba atar mühimmatı, havalı tüfek, 14 tabanca şarjörü, 2 bin 512 çeşitli ebatlarda fişek, el dedektörü ile kesici aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de üniversite öğrencilerine 5 dilde Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı
        Nevşehir'de üniversite öğrencilerine 5 dilde Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı
        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 15 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 15 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'in bazı ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi
        Nevşehir'in bazı ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi
        Yanlışlıkla kan verilen hastanın ölümüne sebep olduğu öne sürülen hemşireye...
        Yanlışlıkla kan verilen hastanın ölümüne sebep olduğu öne sürülen hemşireye...
        Nevşehir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu
        Nevşehir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu
        Kapadokya'daki peribacaları kar yağışıyla beyaza büründü
        Kapadokya'daki peribacaları kar yağışıyla beyaza büründü