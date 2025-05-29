Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kayseri-Nevşehir yolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 50 NV 525 plakalı TIR, 50 ADL 515 plakalı minibüs ve 34 DPA 759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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