Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        NEVŞEHİR'de otomobil, minibüs ve TIR'ın çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:01 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NEVŞEHİR'de otomobil, minibüs ve TIR'ın çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Kayseri-Nevşehir yolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 50 NV 525 plakalı TIR, 50 ADL 515 plakalı minibüs ve 34 DPA 759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Nevşehir'de masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu: 3 gözaltı
        Nevşehir'de masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu: 3 gözaltı
        Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Nevşehir'de elektrik direği leylek ailesine tahsis edildi
        Nevşehir'de elektrik direği leylek ailesine tahsis edildi
        Nevşehir'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıd...
        Nevşehir'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıd...
        Nevşehir'de minibüsle çarpışan motosikletli öldü; kaza kamerada
        Nevşehir'de minibüsle çarpışan motosikletli öldü; kaza kamerada