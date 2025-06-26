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        Nevşehir'de otomobil devrildi; anne öldü, kızı yaralı

        NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde devrilen otomobildeki Merve Öz (30) hayatını kaybetti, kızı L.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:32 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:32
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        Nevşehir'de otomobil devrildi; anne öldü, kızı yaralı
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        NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesinde devrilen otomobildeki Merve Öz (30) hayatını kaybetti, kızı L.Ö. (2) yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Gülşehir-Nevşehir yolunda meydana geldi. Merve Öz'ün kontrolünü yitirdiği 06 TA 489 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Öz ile kızı L.Ö., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Merve Öz, doktorların kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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