Nevşehir'de otomobil devrildi: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Acıgöl-Aksaray yolunda meydana geldi. 16 TBE 65 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin ters döndüğü kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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