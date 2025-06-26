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        Nevşehir'de otomobil devrildi: 5 yaralı

        NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde otomobilin devrilip ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:42 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:42
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        Nevşehir'de otomobil devrildi: 5 yaralı
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        NEVŞEHİR’in Acıgöl ilçesinde otomobilin devrilip ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Acıgöl-Aksaray yolunda meydana geldi. 16 TBE 65 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin ters döndüğü kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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