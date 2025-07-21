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        Sünger yüklü TIR alev aldı; şoför gözyaşlarını tutamadı

        NEVŞEHİR'de sünger yatağı yüklü TIR, alev alıp yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:02 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:05
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        Sünger yüklü TIR alev aldı; şoför gözyaşlarını tutamadı
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        NEVŞEHİR'de sünger yatağı yüklü TIR, alev alıp yandı. TIR ve süngerler kullanılamaz hale gelirken, şoför ise gözyaşlarına hakim olamadı.

        Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite kavşağında meydana geldi. Kayseri'den Isparta'ya seyir halinde olan Turgut Balcı yönetimindeki 03 HD 344 plakalı sünger yüklü TIR, bilinmeyen nedenle alev aldı. Şoför durumu fark edip, TIR'ı yolun kenarına çekti. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, TIR ve taşıdığı süngerler ise tamamen yandı. Turgut Balcı, gözyaşlarına hakim olamazken sağlık ekipleri Balcı'nın tansiyonunu ve kan şekerini ölçtü. TIR şoförünü vatandaşlar ve ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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