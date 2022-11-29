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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

AA

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

NEVŞEHİR (AA) - Aksaray Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 68. Başkanlar Konseyi Toplantısı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

TGF Genel Sekreteri Bayram Ekici tarafından açıklanan bildirgede, 25-27 Kasım'da Aksaray'da yapılan TGF Başkanlar Konseyi Toplantısı'na çeşitli illerden 51 cemiyet başkanının katıldığı aktarıldı.

Toplantıda, yerel basının sorunları, basınla ilgili yasa ve yönetmeliklerde yapılan son değişikliklerin tartışıldığı belirtilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin örgütlü en büyük basın kuruluşu TGF olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve devrimlerinden vazgeçilmeden Cumhuriyet'e ve demokrasiye olan inancımızı bir kez daha yineleyerek, basın ve ifade özgürlüğü ile düşüncenin önüne konmak istenen tüm engelleri aşmaya kararlıyız. Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurul toplantısında, resmi ilan fiyatlarına yapılan yüzde 100 oranındaki zam kararı ile son yıllarda sıkıntı içinde yaşam savaşı veren yerel gazete sahiplerine düşük faizli kredi imkanlarının verilmesi kararlarını olumlu bulduğumuzu ve TGF'nin bu konudaki çaba ve arzularını tam olarak karşılamasa da memnuniyet verici bir gelişme olarak gördüğümüzü paylaşmak isteriz. Ayrıca BİK Genel Kurulu'nda Anadolu basın temsilcilerinin seçiminde vekalet sisteminin değiştirilerek, gazete sahibinin bizzat bu konudaki seçime katılması ya da bünyesinde çalışan bir gazetenin kendisine vekalet etmesi kararını da daha adil bulduğumuzu bildirmek isteriz. Bu konuda BİK Genel Müdürü başta olmak üzere tüm emeği geçenlere BİK’de başlatılan adaletli uygulamalar için teşekkürü borç biliriz."

Televizyon ve radyolar için ayrı yasa çıkarılırken internet gazeteciliğinin, Basın Kanunu'na adapte edilmesinin kabullenilmediği vurgulanan bildirgede, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kararın altında yatan, Anadolu'da yazılı basının yok edilerek, dijital medyanın yaratılması gerçeğini de göz ardı etmeden, internet gazetelerine de adil olarak yazılı basında olduğu gibi bekleme süresi uygulanmasını, asgari kadrolarla istihdam yaratılmasını da beklediğimizi, Anadolu'da yerel gazetelerde çalışan gazetecilerin asgari ücretin ve açlık sınırının altında maaş ve ücret aldığı gerçeği doğrultusunda, 5593 sayılı Basın Yasası'nda gerekli değişiklikler yapılarak gazeteciler için ayrı bir asgari ücret düzenlenmesini, BİK denetimlerinin sıklaştırılarak istihdama büyük engel teşkil eden naylon kadrolara izin verilmemesini beklemekteyiz. Yine çuvaldızı kendimize batırarak okura olan saygımız ve ödevimiz nedeniyle tarafsız yayıncılık, habercilik konusunda, kopyala yapıştır ajans haberciliğinden vazgeçilmesini, gazeteciler olarak kendimize çeki düzen vermek zorunda olduğumuzu ve en önemlisi de meslek örgütlenmesinde bölünmeye son vermemiz gerektiğini hatırlatmalıyız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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