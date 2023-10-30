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        Nevşehir'de kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:37
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        Nevşehir'de kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alemli köyü yakınlarındaki Kale mevkisinde devriye görevi sırasında, define amaçlı araziyi kazan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemeler ile topraktan çıkardıkları değerlendirilen çanak parçalarına el konuldu.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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