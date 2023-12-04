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        Nevşehir Belediyesinin kentteki çalışmaları sürüyor

        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, halkın refah ve mutluluğu adına mesai mefhumu gözetmeden yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:03
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        Nevşehir Belediyesinin kentteki çalışmaları sürüyor
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        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, halkın refah ve mutluluğu adına mesai mefhumu gözetmeden yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

        Savran, yazılı açıklamasında, 2023 yılında çok sayıda önemli projeyi hayata geçirerek alt ve üstyapı problemlerini çözüme kavuşturduklarını dile getirdi.

        Belediye ekiplerinin çalışma yürüttüğü alanları bizzat inceleyerek hizmetlerin daha verimli olabilmesi amacıyla çaba harcadıklarını aktaran Savran, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın refahı, mutluluğu ve geleceğimize güzel bir Nevşehir bırakabilmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde iletilen talepleri yerine getirebilmek için yıl boyu büyük bir gayretle çalıştık. Gerek alt ve üstyapı gerekse çevre düzenleme çalışmalarımızda kent tarihinin rekorlarına imza attık. Şehrimize çok güzel hizmetler yaptık. İnşallah bundan sonra da hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Belediyecilik faaliyetlerini aksatmadan sürdürmek, talep edilen işleri yapmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. Kentimizi güzelleştirmek için halkımızla el ele gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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