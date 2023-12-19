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        Nevşehir'de "Filistin için sen de iz bırak" etkinliği düzenlendi

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenciler Filistin'e destek etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:13
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        Nevşehir'de "Filistin için sen de iz bırak" etkinliği düzenlendi
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenciler Filistin'e destek etkinliği düzenledi.

        Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç İHH gönüllüsü üniversite öğrencileri, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve yaşanan zulümle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistin için sen de iz bırak" etkinliği düzenledi.

        NEVÜ yerleşkesinde oluşturulan stantta, görevlilerce ziyaretçilere Filistin'de yaşanan zulümle ilgili bilgi verildi, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemi anlatıldı.

        Etkinlik alanını ziyaret edenler, Filistinli çocuklar için yazdıkları notları astıkları panoya, boyadıkları parmaklarını basarak, Filistin bayrağı oluşturdu.

        Stant hafta sonuna kadar ziyarete açık olacak.

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