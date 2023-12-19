Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Gülşehir'de kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülşehir'de kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Tuzköy Mahallesi Kızılırmak bölgesindeki denetimlerinde yasak yöntemle balık avlayan 2 kişiyi yakalayan ekipler, şüphelilere ait bot, 2 ağ, bazı malzemeler ve 13 balığa el koydu.

        Ayrıca, 2 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

        Ekiplerin usulsüz avcılığa karşı denetimlerinin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı; 4'ü ağır 8 yaralı
        Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı; 4'ü ağır 8 yaralı
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Kapadokya'daki tesisler yılbaşında yerli ve yabancı turistle dolacak
        Kapadokya'daki tesisler yılbaşında yerli ve yabancı turistle dolacak
        NEVŞEHİR'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
        NEVŞEHİR'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
        Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Nevşehir'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri öldü
        Nevşehir'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri öldü