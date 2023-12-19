Gülşehir'de kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Tuzköy Mahallesi Kızılırmak bölgesindeki denetimlerinde yasak yöntemle balık avlayan 2 kişiyi yakalayan ekipler, şüphelilere ait bot, 2 ağ, bazı malzemeler ve 13 balığa el koydu.

Ayrıca, 2 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin usulsüz avcılığa karşı denetimlerinin süreceği belirtildi.

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