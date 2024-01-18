Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        GÜNCELLEME - Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir merkezli 3 ilde polisin eş zamanlı düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:00 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir merkezli 3 ilde polisin eş zamanlı düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin araç satın almak isterken dolandırıldığı şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

        Kurdukları sistemle araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayıp sahte ilan veren, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağlayarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 5 şüpheli, Mersin, Tunceli ve Bitlis'teki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da 1 saniyelik reklam çekimi 40 bin lira oldu
        Kapadokya'da 1 saniyelik reklam çekimi 40 bin lira oldu
        Nevşehir'de geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 135 zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 135 zanlı tutuklandı
        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tiyatro oyunu "Sanat" NEVÜ'de sahnelendi
        Tiyatro oyunu "Sanat" NEVÜ'de sahnelendi
        Kış sezonunu sakin geçiren Kapadokya yarıyıl tatiline hazır
        Kış sezonunu sakin geçiren Kapadokya yarıyıl tatiline hazır
        Kapadokya'da geçen yıl 1 milyon 495 bin ziyaretçi yer altına indi
        Kapadokya'da geçen yıl 1 milyon 495 bin ziyaretçi yer altına indi