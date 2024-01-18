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        Tiyatro oyunu "Sanat" NEVÜ'de sahnelendi

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Fatih Topçuoğlu'nun yönettiği "Sanat" adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:34
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        Tiyatro oyunu "Sanat" NEVÜ'de sahnelendi
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Fatih Topçuoğlu’nun yönettiği "Sanat" adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları "Sanat" adlı oyunu sahneledi.

        NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda, Yasmina Reza'nın yazıp Fatih Topçuoğlu'nun yönettiği ve satın alınan bir sanat eseriyle sorgulanan dostluk hikayesini anlatan oyun ilgiyle izlendi.

        Oyunu, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, akademik ve idari personel, öğrenciler ile tiyatroseverler izledi.

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