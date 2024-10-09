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        Nevşehir'de 19 bin 500 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde düzenlenen 19 bin 500 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:40
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        Nevşehir'de 19 bin 500 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
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        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde düzenlenen 19 bin 500 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir adreste kaçak tütün ürünlerinin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Ardeste arama yapan ekipler, 24 kilo 706 gram kıyılmış tütün, 5 bin 300'ü dolu 19 bin 500 makaron ve elektronik sigara ele geçirildi.

        ​​​​​​​Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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