Nevşehir'de 19 bin 500 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde düzenlenen 19 bin 500 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir adreste kaçak tütün ürünlerinin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ardeste arama yapan ekipler, 24 kilo 706 gram kıyılmış tütün, 5 bin 300'ü dolu 19 bin 500 makaron ve elektronik sigara ele geçirildi.

​​​​​​​Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.