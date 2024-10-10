Nevşehir kabak çekirdeğinin üretimi coğrafi işaretle arttı

BEHÇET ALKAN - Coğrafi işaretle tescillenmesinin ardından yöredeki çiftçilerin daha çok ilgi gösterdiği Nevşehir kabak çekirdeğinde 6 yılda ekim alanı yüzde 38, üretim yüzde 52 arttı.

İklim ve toprak yapısına bağlı lezzetiyle bilinen Nevşehir kabak çekirdeği, geçmişte patates ekiminin yoğunluk gösterdiği bölgede lokomotif ürün olma yolunda ilerliyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de, kabak çekirdeği üretiminde birinci sıraya yerleşen Nevşehir'in, ürünün ismine tescillenmesinin ardından pazar payı da genişliyor.

Coğrafi işaret tescilinden önce yaklaşık 160 bin dekar alana ekilen Nevşehir kabak çekirdeğinin bu yıl 221 bin 500 dekarlık alana ekimi yapıldı. Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Genel Sekreteri Uslu Tombalak, AA muhabirine, coğrafi işaret tescilinden önce Nevşehir'in kabak çekirdeği üretiminde ülke genelindeki yüzde 32'lik payının geçen yıl itibarıyla yüzde 39'u aştığını belirtti. Ürünün marka değerini yükseltmek amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtım yaptıklarını aktaran Tombalak, son üç yıldır NTB olarak Nevşehir'de de kabak çekirdeği başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla tarım fuarı düzenlediklerini söyledi.

Bölgedeki çok sayıda patates tarlasının kabak çekirdeği üretim alanına dönüştüğünü ifade eden Tombalak, şöyle konuştu: "Nevşehir kabak çekirdeği ile ilgili 2018 yılında coğrafi işaret tescilimiz yapılmış olup, bu süreçten sonra pazar payımızda artış olduğunu resmi rakamlardan görebiliyoruz. 2018'de Türkiye'de yıllık üretim 55 bin ton iken 2023 yılında 58 bin 546 ton olduğunu görüyoruz. Nevşehir'de coğrafi işaret tescili ile beraber üretim alanlarında artış söz konusu. İlimizde daha önce 14 bin 270 ton iken geçen yıl 21 bin 700 ton civarında üretim miktarına ulaşmış bulunmaktayız.

Küçük ve orta ölçekli patates tarımı yapan çiftçilerimiz risk almak istemiyor ve kabak çekirdeği gibi ürünlere yöneliyor. Ülke çapında merkezin Nevşehir olarak kabul edilmesiyle patates ekim alanlarına alternatif ürün olduğunu, çiftçilerin bu ürüne dönüşünü görüyoruz. Bu durum kabak çekirdeğine ilginin arttığını, dolayısıyla da ticaret ve talebin arttığını bize müjdeliyor. NTB olarak coğrafi işareti daha etkin kullanabilmek adına üretici ve tüccarlara yönelik gerekli bilgilendirmelerle ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Üretici ve üyelerimizin ticaretini geliştirmek adına Nevşehir'de tarım fuarı gerçekleştiriyoruz. Bundaki amaç kabak çekirdeğinin pazar payını artırmaktır. Bu yıl yine 15 Kasım'da etkinlik düzenleyeceğiz."

- Yurt içi ve dışına pazarlanıyor Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya da Nevşehir kabak çekirdeğinin çerezlik olarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tüketiciye ulaştığını belirtti. Kaya, coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlanmasının ardından bu üründe ekim alanı, rekolte ve pazar payının yükseldiğini kaydetti. Kaya, "Ülkemiz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyoruz. Yurt dışına da gidiyor. Ağırlıklı olarak Mısır'a, Avrupa ve Türk cumhuriyetlerine gönderiliyor. Ekim alanında ileriki yıllarda daha çok artış görülecektir. Çiftçiler kazanç elde ettiği için üreticinin yöneliminin artacağına inanıyoruz." diye konuştu.