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        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, patates tüketimine yönelik talep oluşturulmasını istedi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl patateste rekolte artışı olduğunu, tüketimin artırılması için destek beklediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:03
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        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, patates tüketimine yönelik talep oluşturulmasını istedi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl patateste rekolte artışı olduğunu, tüketimin artırılması için destek beklediklerini belirtti.

        Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Bayraktar, Kavak beldesinde kayadan oyma yeraltı doğal soğuk hava depolarında incelemede bulundu.

        Depoların yapısını ve ürünleri inceleyen Bayraktar, Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ve depo işletmecilerinden bilgi aldı.

        Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde üretilen patatesin Nevşehir yöresindeki yer altı depolarında muhafaza edilerek yıl boyu ihtiyacın karşılandığını belirtti.

        Oyulmaya elverişli tüf kayaları Allah'ın bir armağanı olarak kabul ettiklerini vurgulayan Bayraktar, bölgedeki depolarda yaklaşık 2 milyon ton patatesin depolanabildiğini söyledi.

        Depolardaki elverişli ortam nedeniyle ürünün bozulmadan kalabildiğini anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Sekiz ay boyunca bu depolardan Türkiye'nin tedariki ve ihtiyacı karşılanmış oluyor. Bu depolar olmasa hem tedarik hem pazarlama noktasında Türkiye gerçekten patates konusunda ciddi sıkıntılar yaşar. Bu depolar sayesinde patatesi yıl boyunca rahatlıkla tüketebiliyor, ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Bu sene biraz rekoltemiz fazla, 6,5 milyon ton civarında bekleniyor ve bu sene bu depolara çok daha fazla ihtiyacımız olduğu görülüyor. Bu yıl devletimizden patates için müdahale bekliyoruz. Çünkü arz yüzde 10 civarında arttı, bu arzı karşılayabilecek şu an iç ve dış talep görünmüyor. Talep oluşturmak lazım. Dolayısıyla belediyelerimizin bu sene patates alımı yaparak ihtiyacı olan insanlarımıza dağıtmasını önemsiyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisinin de patates alımı yapması ve talep yaratması piyasanın bir miktar daha yükselmesini sağlayacaktır."

        Patatesin tarlada kilogramının 4 liradan satıldığını, marketlerde ise 14-15 liradan tüketiciye sunulduğunu aktaran Bayraktar, aradaki farkın azalması için adım atılması gerektiğini dile getirdi.

        Üreticilerin maliyetin altında satışına rağmen tüketicinin patatesi ucuza tüketemediğini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye bu meseleyi çözmek zorunda. Bölgede kooperatifleşmeye çok ciddi ihtiyaç var. Örgütlenme olmayınca bu sorunları yaşıyoruz. İkincisi hal kanunun bir an evvel değişmesi lazım ve hallerden üreticilerimize, üretici örgütlerine öncelikli yer tahsisi yapılması önemli. Bunlar sağladığında yani bir miktar aracıları devre dışı bıraktığımızda örgütler marifetiyle üreticinin malını alıp pazarlayıp, üreticimizin planlamasını yine örgütler marifetiyle yaptığımızda bu sorunu çok rahatlıkla aşarız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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