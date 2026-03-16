Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Gökhan D. idaresindeki 50 ABB 818 plakalı hafif ticari araç, Zafer T. yönetimindeki 38 D 8272 plakalı otomobil ile Mustafa K'nın kullandığı 50 AFT 343 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

