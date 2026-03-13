Nevşehir'de boğazına yiyecek kaçan sürücü, jandarmanın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Nevşehir'de boğazına yiyecek kaçan sürücü, aracını durdurarak yardım istediği jandarma personelinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Ankara-Niğde Otoyolu'nda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, Gülpınar Servis Alanı'na geldiğinde boğazına yiyecek kaçtı. Aracını durdurarak alanda devriye faaliyeti icra eden jandarmadan yardım isteyen sürücüye, jandarma personelince Heimlich manevrası uygulandı. Jandarmanın müdahalesiyle sürücünün boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı. Jandarmanın Heimlich manevrası uyguladığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.