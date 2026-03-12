Nevşehir'de "Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov Konferansı" düzenlendi

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 18:13 Güncelleme:
        EkoAvrasya Vakfı ile Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ortaklığında, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yılı dolayısıyla "Yeni dönem, yeni fırsatlar" başlıklı etkinlikler kapsamında Güray Yeraltı Seramik Müzesi'nde "Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov Konferansı" gerçekleştirildi.

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, konferansta yaptığı konuşmada, Aytmatov'un okuyucularının yüreğinde izler bırakan düşünür ve yazarlardan biri olduğunu söyledi.

        Aytmatov'un kitaplarını herkesin okuduğuna, dünyanın önemli edebiyatçılarından birisi olduğuna değinen Fidan, "Eserleri 172 dilde okurla buluşan değerli bir yazar. Birçok eserini okumak nasip oldu ama mesela Selvi Boylum Al Yazmalım çocukluğumuzdan beri ortak hissiyatımızı oluşturan eserlerdendir. Bu anlamlı buluşmaya emek verenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal da Aytmatov'un Türk dünyası açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Cengiz Aytmatov, büyük Türk tarihinin ve kültürünün taşıyıcısı, bir dehaydı. Bunlar yüzyılda bir gelir. Tıpkı bugün yaşayan Muhtar Şahanov gibi Olcay Süleyman gibi. Olcay Süleyman da imgeler üzerinden Türk tarihini ve kültürünü anlatıyordu, Muhtar Şahanov da hep bu anlatıları şiire döküyordu. Dolayısıyla bize bu kültürü yaşattılar. Türk Devletleri Teşkilatı kurulduysa bütün cumhuriyetlerimiz her alanda birlikte hareket edebiliyorlarsa bunun geçmişteki büyüklerimizle ilgisi ve ilişkisi var. Bir mirası bizimle paylaştıkları için diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ise Aytmatov'un eserlerinin Türk dünyasını bir araya getiren değerli birer miras olduğunu belirterek, şu görüşleri dile getirdi:


        "Kırgız halkının büyük evladı Aytmatov'un eserleri, Türk halklarının ortak manevi mirası haline gelmiştir. Aytmatov, eserleri ulusal sınırları aşan ve dünya kültürünün bir parçası haline gelen edebiyatçılardan biridir. Aytmatov, Türk kültürünün bir sembolüdür. Kırgız milli edebiyatından söz edildiğinde Manas destanından sonra akla gelen ilk isimlerden biri Aytmatov'dur."

        Programda, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren ile TURKSİT Başkanı Kemal Kurnaz da konuştu.

        Etkinlik kapsamında ayrıca resim sergisinin açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

