Nevşehir'de trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 48 bin 500 lira ceza kesildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 48 bin 500 lira ceza uygulandı, ehliyetine 60 gün el konuldu.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özkonak beldesinde bir sürücünün Atatürk Caddesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.



Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosiklet sürücüsünün kimliğini belirledi.



Kimliği tespit edilen sürücü Y.A. jandarma ekiplerince yakalandı.



Y.A'ya trafik kuralı ihlallerinden dolayı 48 bin 500 lira ceza uygulandı.



Sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu, motosiklet de 60 gün trafikten men edildi.

