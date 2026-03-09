NEVÜ öğrencileri ve akademisyenler Ihlara Vadisi'ni keşfetti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) akademisyen ve öğrencileri, Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı.



NEVÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenledi.



Üniversitenin farklı fakültelerinde öğrenim gören 35 öğrenci ile akademisyenler, rehberler eşliğinde düzenlenen etkinlikte vadinin jeolojik süreçleri hakkında bilgi aldı.



Katılımcılar, vadi içindeki tarihi kilise ve şapelleri gezip, inceledi.



Etkinliğin sorumlularından Dr. Öğr. Üyesi Toprak Keskin, düzenlenen etkinlikte, yaşamsal becerilere ihtiyaç duyulan dayanıklılık, ekip ruhu ve stratejik planlama gibi becerilerin doğa sporları aracılığıyla pekiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

