        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        NEVÜ öğrencileri ve akademisyenler Ihlara Vadisi'ni keşfetti

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) akademisyen ve öğrencileri, Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:36
        NEVÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenledi.

        Üniversitenin farklı fakültelerinde öğrenim gören 35 öğrenci ile akademisyenler, rehberler eşliğinde düzenlenen etkinlikte vadinin jeolojik süreçleri hakkında bilgi aldı.

        Katılımcılar, vadi içindeki tarihi kilise ve şapelleri gezip, inceledi.

        Etkinliğin sorumlularından Dr. Öğr. Üyesi Toprak Keskin, düzenlenen etkinlikte, yaşamsal becerilere ihtiyaç duyulan dayanıklılık, ekip ruhu ve stratejik planlama gibi becerilerin doğa sporları aracılığıyla pekiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

