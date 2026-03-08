Canlı
        Nevşehir'de kadınlar ralli araçlarıyla düzenlenen slalom etkinliğine katıldı

        Nevşehir'de kadınlar ralli araçlarıyla düzenlenen slalom etkinliğine katıldı

        Nevşehir Belediyesi tarafından "şalvarını kap gel, kadınlara özel slalom" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 18:27
        Nevşehir'de kadınlar ralli araçlarıyla düzenlenen slalom etkinliğine katıldı

        Nevşehir Belediyesi tarafından "şalvarını kap gel, kadınlara özel slalom" etkinliği düzenlendi.

        Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik program gerçekleştirildi.

        "Şalvarını kap gel, kadınlara özel slalom" etkinliğinde, kadınlar ralli araçlarının copilot koltuğuna oturup parkurun keyfini çıkardı.

        Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın dinleti sunduğu alandaki etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

        Etkinliğe katılanlardan Gurbet Dinçer, kadın ralli pilotlarına eşlik etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Çok heyecanlıydı. Güzergah güzeldi. Kendim araç kullanıyorum ama buradaki hız farklıydı, tekrar denemek isterim." dedi.

        Ayşe Dönmez ise özellikle keskin virajlarda heyecanlandığını ifade ederek, "Çok zevkliydi, zamanım olsa da bu arabadan hiç inmesem. Pilota çok güvendim hiç korku duymadım." diye konuştu.

        Yeter Yeşiltepe de çok keyifli bir etkinlik olduğunu dile getirerek, düzenleyenlere teşekkür etti.

        Ralli kadın pilotu Sevgi Aktürk ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Böyle bir organizasyona katılmaktan çok mutluyum. Yanımda kadınları taşımaktan memnun oldum. Bugüne dair mesajım, kadınlara sadece çiçek değil, özgürlük, huzur ve mutluluk verilmesini isterim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

