        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Kapadokya Alan Başkanlığına ziyaret

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:10
        Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Büyükelçi Kazakbaev, Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay'a ziyarette bulundu.

        Ziyarette, geçen yılın Türk Dünyası Turizm Başkenti Kırgızistan'ın Manas (Celal-Abad) kenti ile Kapadokya arasında kurulabilecek kültürel miras köprüleri, turizm alanında ortaya konulabilecek ortak projeler ve işbirliği imkanları ele alındı.

        Aslanbay, ziyaretteki konuşmasında, Kırgızistan'dan Kapadokya'ya gelen turist sayısının her geçen yıl artış gösterdiğini belirtti.

        Bu kadim kültürel aktarımları ortak projelerle daha da kökleştireceklerini dile getiren Aslanbay, "Ortak kültür mirasımıza sadık kalarak geliştirdiğimiz yönetim modelimiz ve ata yurdumuz Asya medeniyetleri ile kuracağımız yeni turizm köprüleri, Türk dünyasının küresel turizm sahnesindeki yerini daha da sağlamlaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

        Büyükelçi Kazakbaev ise Aslanbay'a teşekkür etti.

        Ziyaretin anısına Aslanbay tarafından Kazakbaev'e, yöresel el sanatı ürünlerinden seramik ibrik hediye edildi.

