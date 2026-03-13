Canlı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

        Aramalarda 6,18 gram kokain, 1,65 gram esrar, 3 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, ​​​​​​​hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

