Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik Avanos ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Aramalarda 214 gram sentetik uyuşturucu, 163 gram esrar, ​​​​​​​hassas teraziler ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen diğer zanlılar ise tutuklandı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de "Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov Konferansı" düzen...
        Nevşehir'de "Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov Konferansı" düzen...
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Kapadokya'dan dünya sahnesine bir umut hikayesi: KEYDER Kurucusu Hasan Kalc...
        Kapadokya'dan dünya sahnesine bir umut hikayesi: KEYDER Kurucusu Hasan Kalc...
        Kapadokya'da bayram öncesi rezervasyon yoğunluğu
        Kapadokya'da bayram öncesi rezervasyon yoğunluğu
        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Kapadokya Alan Başkanlığına...
        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Kapadokya Alan Başkanlığına...
        NEVÜ'de "Tahir ile Zühre" tiyatro oyunu sahnelendi
        NEVÜ'de "Tahir ile Zühre" tiyatro oyunu sahnelendi