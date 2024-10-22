Nevşehir'de "ikiz plaka" takılı araç güvenlik kamerasından tespit edildi

Ehliyetsiz sürücüye 58 bin lira idari para cezası uygulandı, üzerinde haciz bulunduğu da tespit edilen araç otoparka çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) personelince şüpheli araçlar üzerindeki denetimde bir hafif ticari aracın ikiz plaka kullandığı belirlendi.

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