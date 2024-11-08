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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:46
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve kullananlara yönelik 13 adreste eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramada 3 iklimlendirme cihazı, 183 gram kubar esrar, 37 gram toz esrar, 13 kök kenevir bitkisi, 10 kök skunk bitkisi, 17 gram kenevir tohumu, sentetik hap, 5 esrar öğütme aparatı, muşta, sustalı bıçak ve mermi ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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