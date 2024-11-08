Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramada 3 iklimlendirme cihazı, 183 gram kubar esrar, 37 gram toz esrar, 13 kök kenevir bitkisi, 10 kök skunk bitkisi, 17 gram kenevir tohumu, sentetik hap, 5 esrar öğütme aparatı, muşta, sustalı bıçak ve mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve kullananlara yönelik 13 adreste eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

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