Malezya ve Nevşehir'deki turizm kooperatifleri işbirliği yapacak

Malezya'da farklı alanlarda faaliyet gösteren kooperatiflerle Nevşehir’in Göreme beldesindeki Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi arasında turizm faaliyetleri alanında işbirliği çalışması başlatıldı.

Turistik ziyaret için Kapadokya'ya gelen Malezya'daki bazı kooperatif üyeleri, Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, turizm alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk ve tek kooperatifi olduklarını söyledi.

Turizm sektöründe Kapadokya bölgesini tanıtmak amacıyla bugüne kadar başarılı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Durmaz, Malezya'da hizmet, tüketici ve kredi kooperatiflerinden oluşan 15 kişilik heyetle birikimlerini paylaşma imkanı bulduklarını ifade etti.

Kooperatif olarak uzun süredir bölgede yürüttükleri turistlik faaliyetler hakkında Malezyalı kooperatif üyelerine bilgi veren Durmaz, şöyle konuştu: "Malezya ile bu alanda daha yakın ilişkiler içerisinde olmayı arzu ediyoruz ve sürdürülebilir ekonomik işbirliği amacındayız. İlk hedefimiz Göreme ve Kapadokya'yı tanıtmak oldu. Ulusal ve uluslararası fuarlarda ülkemizin ve Kapadokya bölgesinin tanıtımına büyük katkıda bulunduk. Bugün karşılıklı tanışma ve görüş alışverişinde bulunacağız. Malezya'da turizm alanlarında kurulacak kooperatiflere yardımcı olacağız."