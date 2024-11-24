Nevşehir Valisi Fidan ve Belediye Başkanı Arı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Fidan, mesajında, öğretmenliğin dünyadaki en onurlu mesleklerin başında geldiğini belirtti.

Yeni nesillere okuma ve yazmanın ötesinde insani, ahlaki ve vicdani duyguları öğreten tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Fidan, "Siz öğretmelerimizin, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızı yarınlara hazırlama yolunda özveriyle çalıştığınıza şahidiz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, büyük fedakarlıklarla çalışarak geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.