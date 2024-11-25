Eski taş ustası gezgin oldu

BEHÇET ALKAN - Nevşehirli 50 yaşındaki Hasan Andaç, yaklaşık 5 yıldır yürüyerek şehir şehir dolaşıyor.

Çocukluk yıllarından beri süregelen, il il gezerek insanları ve şehirleri tanıma isteğini hayata geçirmek için yola koyulan Andaç, bugüne kadar yüzlerce kilometre yol katederek Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Adana'nın da yer aldığı 29 şehir, çok sayıda ilçe, belde ve köyü gezdi.

Gezip gördüğü yerleri elinden düşürmediği telefonla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığını anlatan Andaç, "İnsanlar arabasına binip geziyor. Gezerken şehirler, yerleşim yerleri insanların gözünün önünde film şeridi gibi geçip gidiyor. Ben ise bunları yaşayarak ve doya doya seyrederek ilerliyorum. Yolda giderken kimi deli, kimi veli diyor." dedi.

- "Tilkiyle de yol gittiğim oldu, tavşanla da yolculuğum oldu"

Karadeniz hariç tüm bölgelere yaya olarak gittiğini, yaz kış demeden yolculuğunu sürdürdüğünü dile getiren Andaç, şöyle konuştu:

"Şehir şehir gezip kültürel değerler nerede ise geziyorum. Yağmur da kar da yağsa razıyım. Yerine göre ıslandığım da su bulamadığım da oluyor, arazide kaldığım da oluyor. Tilkiyle de yol gittiğim oldu, arkama takılan tavşanla da yolculuğum oldu. Bizi görünce ablalarımız, abilerimiz fotoğraf çektirmek istiyor. Görünümüm değişik, şapkam ve asam kendi tasarımım. Asam elimden hiç düşmedi. Biri geliyor tespihini takıyor, biri düdüğünü. Dilek ağacı gibi oldu. Evliyim ve 4 çocuğum var. Bazı şeylere hoşgörülü bakmak lazım. Ben buyum. Kafamdakileri yapmadıktan sonra neyleyim güzel dünyayı. İnsanlar dünyayı farklı görüyor, dünyayı gözle görmek asıl mesele."