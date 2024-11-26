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        Nevşehir'de 150 bin makaron, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

        Nevşehir'de, son bir haftada polisin gerçekleştirdiği uygulamalarda 150 bin makaron ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:11
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        Nevşehir'de 150 bin makaron, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
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        Nevşehir'de, son bir haftada polisin gerçekleştirdiği uygulamalarda 150 bin makaron ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 150 bin dolu makaron, 200 paket kaçak sigara ile 10 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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