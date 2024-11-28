Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Nevşehir-Avanos kara yolunda seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 50 AY 708 plakalı otomobil, yoldan çıkıp savrularak tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartılan A.Y, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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