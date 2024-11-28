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        Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 22:59 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:07
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        Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Nevşehir-Avanos kara yolunda seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 50 AY 708 plakalı otomobil, yoldan çıkıp savrularak tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartılan A.Y, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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