Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir İl Sağlık Müdürü Tartar'dan bilinçsiz ilaç kullanımı uyarısı

        Nevşehir İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, bilinçsiz ilaç kullanımının toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığını belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir İl Sağlık Müdürü Tartar'dan bilinçsiz ilaç kullanımı uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, bilinçsiz ilaç kullanımının toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığını belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Tartar, yazılı açıklamasında, özellikle yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımının olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

        Bilinçsiz antibiyotik kullanımının bakterilerin direnç geliştirmesine yol açtığını kaydeden Tartar, bu durumun hastalık ve ölüm oranlarının artmasına, hastanede yatış sürelerinin uzamasına neden olduğunu ifade etti.

        Nezle ve grip gibi virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotiklerin hiçbir etkisi olmadığına dikkati çeken Tartar, şunları kaydetti:

        "Ağrı kesiciler ve mide koruyucu ilaçlar doktorun tavsiye ettiği süreçlerde kullanıldığında faydalıdır. Uzun süreli ve bilinçsiz kullanımları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Karaciğer ve böbrek yetmezliği, mide kanaması gibi ciddi durumlar yaşanabilir. Bu ilaçların kullanımında da dikkatli olunmalı. Hekiminize danışmadan antibiyotik, ağrı kesici ya da mide koruyucu ilaçları kullanmayınız. Hekiminiz gerekli görmedikçe bu ilaçların reçete edilmesini talep etmeyiniz."

        Tartar, sağlıklı toplum için vatandaşların ilaç tüketimi konusunda duyarlı olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!
        İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Nevşehir'de otomobille öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de otomobille öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1...
        Öğrenci servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 29 yaralı
        Öğrenci servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 29 yaralı
        Nevşehir'de otomobille öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 24 kişi yaralan...
        Nevşehir'de otomobille öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 24 kişi yaralan...
        West sendromlu Zeynep'in astsubay olma hayali gerçek oldu
        West sendromlu Zeynep'in astsubay olma hayali gerçek oldu
        Nevşehir'de asker olma hayali kuran engelli Zeynep'e Jandarma'dan jest
        Nevşehir'de asker olma hayali kuran engelli Zeynep'e Jandarma'dan jest
        NEVÜ'de "Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci ve Günümüz Uygulamaları" paneli d...
        NEVÜ'de "Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci ve Günümüz Uygulamaları" paneli d...