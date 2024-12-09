Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Bazalt taş atıkları, seramik ve inşaat alanındaki kaygan zeminlere doğal çözüm oldu

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir, Eskişehir ve Bilecik'te, iki akademisyen ve bir uzmanın çalışmasıyla atık bazalt taşları, inşaat ve seramik sektöründeki kaygan zeminleri daha güvenli hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bazalt taş atıkları, seramik ve inşaat alanındaki kaygan zeminlere doğal çözüm oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir, Eskişehir ve Bilecik'te, iki akademisyen ve bir uzmanın çalışmasıyla atık bazalt taşları, inşaat ve seramik sektöründeki kaygan zeminleri daha güvenli hale getirdi.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zahide Bayer Öztürk ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Kurama ile Bilecik Seranit Seramik Fabrikası AR-GE Müdürü Elif Ubay tarafından hazırlanan "Bazalt Kesim Atıkların Seramik Karo Yüzeylerin Kaymazlık Direncine Etkisi" projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "buluş" kategorisinde tescillendi.

        Bazalt taş işlemede ortaya çıkan atıkları değerlendirmek amacıyla yaklaşık 2 yıl inceleme ve araştırma yapan ekip, atıkları seramik üretiminde kullanarak hem üretim maliyetlerini düşürmeyi hem de daha dayanıklı ve kaymaz seramik yüzeyler elde etmeyi başardı.

        Projenin mimarlarından Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, seramik ve inşaat sektöründe iç ve dış mekanlarda tehlike arz eden kaygan zeminlerin, daha güvenli hale getirilmesi amacıyla başladıkları çalışmada başarı sağladıklarını söyledi.

        Türkiye'de geniş rezerve sahip bazalt taş atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla stratejik bir değer elde edildiğini vurgulayan Öztürk, "Sektörde kaymazlık direncini sağlamak için granilya, alümina ve korund gibi pahalı ham maddeler kullanmakta. Biz bunların yerine atığı değerlendirerek hem düşük maliyetli ham maddeyi sektöre kazandırmış hem de kaymazlık direncini sağlamış olduk." dedi.

        - "Standart karoda kaymazlık değeri 19 iken 53'e ulaştık"

        Daha güvenli zemin malzemesi üretmenin ve maliyeti düşürmenin sektöre fayda sağlayacağını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

        "Buluşumuz seramik karo sektöründe bazalt kesim atıkların endüstriyel ürünlere dönüşmesini ve seramik karoların kaymazlık direncini artırmayı amaçlamaktaydı. Bu ürünler genellikle yol yapımı, peyzaj uygulaması ve yapı malzemesi olarak kullanılıyor. Kesim sonrası büyük miktarda atık oluşmakta, bu da büyük probleme neden olmaktadır. Yaklaşık 2 yıl süren proje çalışmamız sonrasında tescillenen projeyle kayma direncinin artırması sonucuna ulaştık. Taş üretim tesisinden atıkları aldık ve kurutma işleminden sonra içindeki parçaları mıknatıslama yöntemiyle ayırıp, 45 mikron altına gelecek şekilde öğüttük. Endüstriyel pişirime tabi tuttuk. Rampa testi neticesinde standart karoda kaymazlık değeri 19 iken çalışmamızla 53'e ulaştık. Bu, doğal taş üretimi yapan tesisler için büyük avantaj oluşturacak. Atığı ham madde olarak seramik sektörüne kazandırırken avantajlar sunuyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter düştü! 5 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 5 asker şehit oldu
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Altına Çin dopingi
        Altına Çin dopingi
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Nizip Zeugma Hokey Takımı, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübüne devredildi
        Nizip Zeugma Hokey Takımı, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübüne devredildi
        Ters yönde seyreden alkollü sürücünün otomobile çarpması kameraya yansıdı
        Ters yönde seyreden alkollü sürücünün otomobile çarpması kameraya yansıdı
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir'de konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir'de konuştu:
        Kapadokya'da peribacasındaki çökme anı güvenlik kamerasında
        Kapadokya'da peribacasındaki çökme anı güvenlik kamerasında
        Ankara Devlet Tiyatrosunun "Siyahlı Kadın" oyunu Nevşehir'de sahnelendi
        Ankara Devlet Tiyatrosunun "Siyahlı Kadın" oyunu Nevşehir'de sahnelendi