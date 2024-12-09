Bazalt taş atıkları, seramik ve inşaat alanındaki kaygan zeminlere doğal çözüm oldu

BEHÇET ALKAN - Nevşehir, Eskişehir ve Bilecik'te, iki akademisyen ve bir uzmanın çalışmasıyla atık bazalt taşları, inşaat ve seramik sektöründeki kaygan zeminleri daha güvenli hale getirdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zahide Bayer Öztürk ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Kurama ile Bilecik Seranit Seramik Fabrikası AR-GE Müdürü Elif Ubay tarafından hazırlanan "Bazalt Kesim Atıkların Seramik Karo Yüzeylerin Kaymazlık Direncine Etkisi" projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "buluş" kategorisinde tescillendi.

Bazalt taş işlemede ortaya çıkan atıkları değerlendirmek amacıyla yaklaşık 2 yıl inceleme ve araştırma yapan ekip, atıkları seramik üretiminde kullanarak hem üretim maliyetlerini düşürmeyi hem de daha dayanıklı ve kaymaz seramik yüzeyler elde etmeyi başardı. Projenin mimarlarından Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, seramik ve inşaat sektöründe iç ve dış mekanlarda tehlike arz eden kaygan zeminlerin, daha güvenli hale getirilmesi amacıyla başladıkları çalışmada başarı sağladıklarını söyledi.

Türkiye'de geniş rezerve sahip bazalt taş atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla stratejik bir değer elde edildiğini vurgulayan Öztürk, "Sektörde kaymazlık direncini sağlamak için granilya, alümina ve korund gibi pahalı ham maddeler kullanmakta. Biz bunların yerine atığı değerlendirerek hem düşük maliyetli ham maddeyi sektöre kazandırmış hem de kaymazlık direncini sağlamış olduk." dedi.