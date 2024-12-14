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        Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesi çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Nevşehir'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:12
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        Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesi çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        M.G'nin kullandığı, Endonezyalı turistleri taşıyan 41 AGM 651 plakalı otobüs, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Ortahisar kavşağı yakınlarında, refüj çalışması yapan H.K. idaresindeki iş makinesiyle çarpıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan H.K. ve M.G. ile 4 turist, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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