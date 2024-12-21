Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        E.O'nun kullandığı 38 EN 111 plakalı otomobil, Nevşehir-Kayseri kara yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile araçtaki 3 kişi ekiplerce çıkarıldı. Sağlık ekibi, D.K'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi

        Benzer Haberler

        Güney Kore heyeti halı dokuma kursiyerlerini ziyaret etti
        Güney Kore heyeti halı dokuma kursiyerlerini ziyaret etti
        Nevşehirli heykeltıraş, Yunan ve Mısır mitolojisindeki eserlerini yurt dışı...
        Nevşehirli heykeltıraş, Yunan ve Mısır mitolojisindeki eserlerini yurt dışı...
        NERO Başkanı Onur, Grand İsias Hotel davasında sanıklarının en ağır cezayı...
        NERO Başkanı Onur, Grand İsias Hotel davasında sanıklarının en ağır cezayı...
        Nevşehir'de depremzedenin perde dükkanında yangın
        Nevşehir'de depremzedenin perde dükkanında yangın
        CHP'li Adem: Tarım politikası sürdürülebilir değil
        CHP'li Adem: Tarım politikası sürdürülebilir değil
        İzmir Devlet Tiyatrosunun "İkinci Caddenin Mahkumu" oyunu Nevşehir'de sahne...
        İzmir Devlet Tiyatrosunun "İkinci Caddenin Mahkumu" oyunu Nevşehir'de sahne...