Nevşehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
E.O'nun kullandığı 38 EN 111 plakalı otomobil, Nevşehir-Kayseri kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçtaki 3 kişi ekiplerce çıkarıldı. Sağlık ekibi, D.K'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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