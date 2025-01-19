Nevşehir'de kalp krizi geçiren yabancı turist hayatını kaybetti

Turistin, 17 Ocak'ta kızı ve damadı ile bölgeye geldiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir otelde konaklayan 63 yaşındaki Endonezyalı turist Usdekman A, Kapadokya turu için beklediği otel lobisinde rahatsızlanarak yere yığıldı.

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