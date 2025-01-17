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        500 milyon TL dolandırıcılıkta gözaltına alınan 61 şüpheli adliyede

        NEVŞEHİRmerkezli 8 ilde internet üzerinden ikinci el eşya, telefon satışı ve şantaj yöntemiyle 250'den fazla kişiyi yaklaşık 500 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:45
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        500 milyon TL dolandırıcılıkta gözaltına alınan 61 şüpheli adliyede
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        NEVŞEHİRmerkezli 8 ilde internet üzerinden ikinci el eşya, telefon satışı ve şantaj yöntemiyle 250'den fazla kişiyi yaklaşık 500 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Nevşehir'de internet üzerinden ikinci el eşya ve telefon satın alan 4 kişi, aldıkları ürünler gelmeyince dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıllık fiziki ve teknik takibi sonucu çete liderinin Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Serkan K. olduğu tespit edildi. Nevşehir merkezli 8 ilde 2 gün önce 63 adrese düzenlenen operasyonda Serkan K. ile eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı ve kayınbiraderinin de aralarında olduğu 61 şüpheli, gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 36 kredi kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 ruhsatsız tabanca, 42 fişek, 27 uyuşturucu hap ve yüklü miktarda suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

        SOĞUK CÜZDANDAKİ PARA HACMİ 500 MİLYON TL

        Serkan K.'nin lideri olduğu çetenin, sahte internet siteleri üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaptıkları ayrıca ağına düşürdükleri vatandaşları şantaj yöntemi ile dolandırdıkları tespit edildi. Dolandırıcılıktan elde edilen paraları 'hesapçı' olarak adlandırılan şahısların banka ve kripto para hesapları üzerinden kripto paraya çevirerek, soğuk cüzdana aktardıkları belirlendi. Soğuk cüzdandaki para hacminin yaklaşık 500 milyon TL olduğu bildirildi. 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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