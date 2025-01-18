Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve kullananların deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

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