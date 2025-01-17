Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan öğrencilere karne hediyesi

Paylaşımı, takım olmayı, sadakati, güveni ve iş birliğini öğretme temasıyla yayın hayatına devam eden Rafadan Tayfa çizgi filminin, Kapadokya'yı konu alan sinema filmi çocukların güzel vakit geçirmesini sağlayacak.

Yansıttığı maceralarıyla çocukların sevdiği çizgi film karakterlerinden olan Rafadan Tayfa film olarak Nevşehirli çocuklarla buluşacak.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan "Rafadan Tayfa Kapadokya" filmi için karnesiyle Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ne başvuru yapan öğrenciler sinema biletini teslim alabiliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla, yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi sinema bileti dağıtımına başlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak, "Rafadan Tayfa Kapadokya" filmi için sinema bileti hediye ediliyor.

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