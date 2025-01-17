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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan öğrencilere karne hediyesi

        Nevşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak, "Rafadan Tayfa Kapadokya" filmi için sinema bileti hediye ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:10
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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan öğrencilere karne hediyesi
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        Nevşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak, "Rafadan Tayfa Kapadokya" filmi için sinema bileti hediye ediliyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla, yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi sinema bileti dağıtımına başlandı.

        TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan "Rafadan Tayfa Kapadokya" filmi için karnesiyle Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ne başvuru yapan öğrenciler sinema biletini teslim alabiliyor.

        Yansıttığı maceralarıyla çocukların sevdiği çizgi film karakterlerinden olan Rafadan Tayfa film olarak Nevşehirli çocuklarla buluşacak.

        Paylaşımı, takım olmayı, sadakati, güveni ve iş birliğini öğretme temasıyla yayın hayatına devam eden Rafadan Tayfa çizgi filminin, Kapadokya'yı konu alan sinema filmi çocukların güzel vakit geçirmesini sağlayacak.

        Film gösterimi 19 Ocak Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda izlenecek.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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