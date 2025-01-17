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        Ürgüp Belediye Başkanı Bul, işçilere sendika değiştirme baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı

        Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, belediyede çalışan işçilere sendika değiştirmeleri için baskı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:09
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        Ürgüp Belediye Başkanı Bul, işçilere sendika değiştirme baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı
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        Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, belediyede çalışan işçilere sendika değiştirmeleri için baskı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        Bul, yaptığı yazılı açıklamada, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Nevşehir ziyaretinde yaptığı "Belediye başkanımızın baskı ve tehditle işçilerin zorla sendika değiştirme girişimini şiddetle kınıyoruz." yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

        Arslan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, işçinin ve emekçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Bul, şunları kaydetti:

        "Tarafımıza yapılan mesnetsiz ve soyut iddialarla ilgili Sayın Arslan'a kurumlarla ilgili açıklama yapmadan önce doğru bilgi kaynağı bulmasını ve belgeye dayalı bilgi vermesini öneriyorum. Sendika konusunda baskı yapıldığı iddia edilen belediyemizde, adı geçen sendikaya aktif üye olan 43 işçimiz de tüm işçilerimiz gibi görevlerini huzur içinde yerine getirmeye devam etmektedir. İşçilerin özgür iradeleriyle sendika değiştirme haklarını kullanmaları demokratik bir haktır."

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