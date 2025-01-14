Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir Valisi Fidan, 2024'teki asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2024 yılında il genelinde meydana gelen güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 20:35 Güncelleme: 14.01.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir Valisi Fidan, 2024'teki asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı
        ABONE OL

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2024 yılında il genelinde meydana gelen güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Valilik Fuaye Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Vali Fidan, il geneli nüfusun yanı sıra her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapılan Nevşehir'in güvenli ve huzurlu bir kent olduğunu belirtti.

        Fidan, il genelinde 2 bin 593 emniyet ve jandarma personelinin mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaparak başarılı çalışmalara imza attığını kaydetti.

        Geçen yıl il genelinde, hırsızlıktan tehdit ve yaralamaya, dolandırıcılıktan hakarete kadar farklı suçlara ilişkin 13 bin 946 asayiş olayının meydana geldiğini ifade eden Fidan, "2024 yılında meydana gelen olayların bugüne kadar yüzde 96'sı aydınlatılmıştır. Genel olarak değerlendirdiğimizde suç aydınlatma oranımız Türkiye ortalamasının üzerindedir. 2024 yılını bir önceki yıla göre kıyasladığımızda, evden hırsızlık suçunda yüzde 38, işyerinden hırsızlık suçunda yüzde 18, motosiklet hırsızlığı suçunda yüzde 61, oto hırsızlığı suçunda yüzde 50 oranında azalma sağlanmıştır." dedi.

        Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yıl boyunca operasyonlar düzenlendiğini, bu operasyonlarda 22 kilo 522 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve yakalanan zanlılardan 91'inin tutuklandığını aktaran Fidan, narkotik suçlarda da bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 oranında azalma olduğu bilgisini paylaştı.

        Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının kent açısından önem taşıdığını, güvenlik güçlerinin bu yönde de önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Fidan, şöyle konuştu:

        "2024 yılında, 39 izinsiz kazı ve sit koşullarına aykırı hareket etme olayı ile 5 tarihi eser kaçakçılığına müdahale edilmiştir. Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, biri 1812 yılına ait altın varaklı olmak üzere 2 el yazması Kur'an-ı Kerim, Meryem ana figürü bulunan ikona, amfora, İbranice yazılmış kitap gibi muhtelif tarihi eserler ele geçirilerek ilgili birimlere teslim edilmiştir. Bu kapsamda, ilimizdeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim sayısını artırıyoruz."

        Vali Fidan, geçen yıl Nevşehir'de siber suçlarla mücadele çerçevesinde 8 operasyonda dolandırıcılık suçuna karışan 90, göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında ise 9 şüphelinin tutuklandığını da sözlerine ekledi.

        Fidan'a basın toplantısında İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Kapadokya Havalimanı'nı geçen yıl 721 bin 784 yolcu kullandı
        Kapadokya Havalimanı'nı geçen yıl 721 bin 784 yolcu kullandı
        NEVÜ geçen yıl 50 bilimsel araştırma projesine destek verdi
        NEVÜ geçen yıl 50 bilimsel araştırma projesine destek verdi
        Nevşehir'de çarpışan motosiklet ile otomobilin alev aldığı kazada 2 kişi ya...
        Nevşehir'de çarpışan motosiklet ile otomobilin alev aldığı kazada 2 kişi ya...
        Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı; 2 yaralı
        Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı; 2 yaralı
        Bir inekle başladı, çiftliğindeki hayvan sayısını 780'e çıkarttı
        Bir inekle başladı, çiftliğindeki hayvan sayısını 780'e çıkarttı
        Nevşehir'de metruk binada bulunan insan kemiklerinin geçen yıl kaybolan kiş...
        Nevşehir'de metruk binada bulunan insan kemiklerinin geçen yıl kaybolan kiş...