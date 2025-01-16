HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Nevşehir'de konuştu:

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari ücret başta olmak üzere ücretlilerin bu konudaki mağduriyetlerini giderecek ek protokollere, emekli maaşlarındaki düşük oranların yeniden gözden geçirilmesine ihtiyacımız var." dedi.

Arslan, HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Nevşehir Şube Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki vergi ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin sistemden kaynaklandığını, yüksek enflasyonun en çok emekçilere olumsuz yansımalarının olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gelişerek büyüdüğü, ihracat rakamlarının arttığı dönemlerde de emekçilerin gelir sorunu yaşadığını dile getiren Arslan, hükümetin bu konuda değerlendirme yaparak gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de daha çok kazananların daha az vergi ödediğine dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl ilk kez bazı kesimlere yeni vergiler getirildi. Kıyameti kopardılar. Maliye Bakanı hakkında olmadık manipülasyonlar yaptılar. 'Maliye bakanı istifa etti, edecek' dediler. Kamu özel sektör iş birliği ile yapılan köprüler, otoyolları yapanlardan, servetten hiç vergi alınmıyordu alınmaya başlandı. Finans sektöründen hiç vergi alınmıyordu, adamın mevduatta milyonları var hiç vergi vermiyor. Bu kapsamda yeni düzenlemeler yapılınca kıyameti kopardılar. Tehdit ediyorlar, 'borsadan çekiliriz, yatırımlarımızı Orta Doğu veya Uzak Doğuya götürürüz' diyorlar. Bu tehditlere karşı maalesef hükümetler yeterince direnemiyor. Güçleri çalışana yetiyor. Bu çalışanların da nefes alacağı kadar imkanların sağlanması gerekiyor. Vergi sistemi ve gelir adaletsizliği bizi zorlamaya devam ediyor. Yeni işe giren bir çalışanın vergi oranı ile 30 yıldır çalışıp evlenmiş, çocuk sahibi olan arasında vergi diliminde hiçbir fark yok."

- "Yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var"

Gelişmiş ülkelerde aileyi korumak ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmek için çeşitli yükümlülüklere göre vergi sisteminin bulunduğunu, benzer çalışmanın Türkiye'de de yapılması gerektiğini savunan Arslan, şu ifadelere yer verdi: