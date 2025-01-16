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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Nevşehir'de konuştu:

        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari ücret başta olmak üzere ücretlilerin bu konudaki mağduriyetlerini giderecek ek protokollere, emekli maaşlarındaki düşük oranların yeniden gözden geçirilmesine ihtiyacımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:42 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:46
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Nevşehir'de konuştu:
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        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari ücret başta olmak üzere ücretlilerin bu konudaki mağduriyetlerini giderecek ek protokollere, emekli maaşlarındaki düşük oranların yeniden gözden geçirilmesine ihtiyacımız var." dedi.

        Arslan, HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Nevşehir Şube Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki vergi ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin sistemden kaynaklandığını, yüksek enflasyonun en çok emekçilere olumsuz yansımalarının olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin gelişerek büyüdüğü, ihracat rakamlarının arttığı dönemlerde de emekçilerin gelir sorunu yaşadığını dile getiren Arslan, hükümetin bu konuda değerlendirme yaparak gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

        Türkiye'de daha çok kazananların daha az vergi ödediğine dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz yıl ilk kez bazı kesimlere yeni vergiler getirildi. Kıyameti kopardılar. Maliye Bakanı hakkında olmadık manipülasyonlar yaptılar. 'Maliye bakanı istifa etti, edecek' dediler. Kamu özel sektör iş birliği ile yapılan köprüler, otoyolları yapanlardan, servetten hiç vergi alınmıyordu alınmaya başlandı. Finans sektöründen hiç vergi alınmıyordu, adamın mevduatta milyonları var hiç vergi vermiyor. Bu kapsamda yeni düzenlemeler yapılınca kıyameti kopardılar. Tehdit ediyorlar, 'borsadan çekiliriz, yatırımlarımızı Orta Doğu veya Uzak Doğuya götürürüz' diyorlar. Bu tehditlere karşı maalesef hükümetler yeterince direnemiyor. Güçleri çalışana yetiyor. Bu çalışanların da nefes alacağı kadar imkanların sağlanması gerekiyor. Vergi sistemi ve gelir adaletsizliği bizi zorlamaya devam ediyor. Yeni işe giren bir çalışanın vergi oranı ile 30 yıldır çalışıp evlenmiş, çocuk sahibi olan arasında vergi diliminde hiçbir fark yok."

        - "Yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var"

        Gelişmiş ülkelerde aileyi korumak ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmek için çeşitli yükümlülüklere göre vergi sisteminin bulunduğunu, benzer çalışmanın Türkiye'de de yapılması gerektiğini savunan Arslan, şu ifadelere yer verdi:

        "Örneğin Almanya'da bekar işçi için istisnalar 25 bin avro ise evli işçi için istisnalar bir o kadar daha artıyor. Yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Görüyoruz ki memur, emekli, asgari ücretteki artışlar büyük bir hayal kırıklığına itti. Yine de vakit geçmiş değil, en kısa zamanda bu konuların düzeltilmesi için çalışmaya ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'eğer önümüzdeki günlerde tablo değişirse değerlendiririz' demişti. Asgari ücret başta olmak üzere ücretlilerin bu konudaki mağduriyetlerini giderecek ek protokollere, emekli maaşlarındaki düşük oranların yeniden gözden geçirilmesine ihtiyacımız var."

        - Ürgüp Belediyesine tepki

        Ürgüp Belediyesinde HAK-İŞ üyesi çalışanların başka bir sendikaya geçmeleri yönünde tehditlerle karşı karşıya olduğunu, bu durumu kınadıklarını belirten Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ürgüp Belediyesinde 31 Mart'tan itibaren yeni bir yönetim iş başına geldi. CHP'den Ürgüp halkının oyları ile seçildi. Belediye başkanımızın baskı ve tehditle işçilerin zorla sendika değiştirme girişimini şiddetle kınıyoruz. Burası kendilerinin çiftliği değil. Ürgüp Belediyesindeki işçilerin ekmeği ile oynamasını kınıyoruz. Nevşehir'e ve Ürgüp'e yakışmayan bu tutumu şiddetle kınıyoruz, herkes haddini bilmeli. Bütün siyasi partilerle belediyelerde beraber çalışıyoruz. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP'li belediyelerle toplu sözleşmelerimizi gerçekleştirdik. Nevşehir'de başka CHP'li belediyelerde sorun yaşamadığımız halde Ürgüp belediye başkanı herhalde kendini başka bir yerde sanıyor. Burası hukuk devleti, herkesin kendi keyfine göre hareket edeceği bir ülke olamaz."

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