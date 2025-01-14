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        Nevşehir'de otomobilin çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Nevşehir'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 21:15 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:15
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        Nevşehir'de otomobilin çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
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        Nevşehir'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, İ.S.K. idaresindeki 50 AK 703 plakalı otomobil, 11 Ocak'ta Raşitbey Mahallesi Akın Sokak'ta kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Tuğrul Arda Teryaki ile Ekrem Korkutmaz'a çarptı.

        Kazada yaralanan Teryaki ve Korkutmaz, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Teryaki, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Teryaki'nin cenazesinin, yarın Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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