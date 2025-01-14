Nevşehir'de otomobilin çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, İ.S.K. idaresindeki 50 AK 703 plakalı otomobil, 11 Ocak'ta Raşitbey Mahallesi Akın Sokak'ta kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Tuğrul Arda Teryaki ile Ekrem Korkutmaz'a çarptı.

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