Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 56 şüpheli yakalandı

        Nevşehir merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 56 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 56 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Nevşehir merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 56 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, internet sitesi üzerinden ikinci el eşya ve telefon satın alan kişiler, ürünleri teslim alamadıkları ve dolandırıldıkları gerekçesiyle farklı tarihlerde Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine şikayette bulundu.

        Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından ülke genelinde 250'den fazla kişiyi 500 milyon lira dolandırdığı iddia edilen çete liderinin Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden S.K. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı, kayınbiraderi ve destekçileriyle dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

        Polis ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 63 şüphelinin yakalanması için Mersin, İstanbul, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Adana, Osmaniye ve Hatay'da 63 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda çete lideri S.K'nin aralarında bulunduğu 56 şüpheli yakalandı, 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.

        Adreslerdeki aramalarda ise başka kişilere ait 36 kredi kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 ruhsatsız tabanca, 42 fişek, 27 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        S.K'nin, kurdukları sahte internet siteleri üzerinden satış yaptığı, internet sitesini ziyaret edenlerin sözde satın alma işlemlerinden dolayı bankacılık faaliyetlerinde yoğunluk nedeniyle eşi, annesi, kardeşi, kayınbabası, kayınbiraderi ve baldızı olan şüphelilerle bilgisayar ve telefon başında 8 saat aralıklarla nöbet tuttukları öğrenildi.

        Dolandırıcılıktan elde edilen paraların, "hesapçı" olarak adlandırılan kişilerin banka hesaplarına, ardından kripto para hesaplarındaki soğuk cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, dolandırıcılara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceğini belirtti.

        Bilişim cihazları üzerinden ikinci el eşya ve telefon satışı ile şantaj yöntemiyle yapılan dolandırıcılık eylemlerinde 250'den fazla mağdurun 500 milyon lira dolandırıldıklarının tespit edildiğini aktaran Fidan, "Şüphelilere yönelik operasyonlarda 56 zanlı yakalanarak gözaltına alınmış, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bundan sonra da operasyonlarımız durmaksızın devam edecektir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da 3 kişi boğazı kesilmiş halde bulundu!
        Adana'da 3 kişi boğazı kesilmiş halde bulundu!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de otomobilin çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yit...
        Nevşehir'de otomobilin çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yit...
        Nevşehir Valisi Fidan, 2024'teki asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaşt...
        Nevşehir Valisi Fidan, 2024'teki asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaşt...
        Kapadokya Havalimanı'nı geçen yıl 721 bin 784 yolcu kullandı
        Kapadokya Havalimanı'nı geçen yıl 721 bin 784 yolcu kullandı
        NEVÜ geçen yıl 50 bilimsel araştırma projesine destek verdi
        NEVÜ geçen yıl 50 bilimsel araştırma projesine destek verdi
        Nevşehir'de çarpışan motosiklet ile otomobilin alev aldığı kazada 2 kişi ya...
        Nevşehir'de çarpışan motosiklet ile otomobilin alev aldığı kazada 2 kişi ya...
        Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı; 2 yaralı
        Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı; 2 yaralı